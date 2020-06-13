Vakıfbank yönetimine atanan Yerlikaya'nın diplomada sahtecilik yaptığı ortaya çıktı
Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı’na atanan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın sahte lise diplomasıyla üniversiteye kayıt yaptırmaktan yargılandığı ortaya çıktı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Vakıfbank Yönetim Kurulu üyeliğine atandı. Atama işlemi KAP’a da bildirildi ve resmiyet kazandı.
Kariyerinde ulaşılması güç bir spor geçmişi olan Hamza Yerlikaya’nın uzmanlığı dışındaki alanlarda görev yapması, eğitim durumunu gündeme getirdi. Türkiye Gazetesi’nin arşivinde yer alan bir haberde, Hamza Yerlikaya’nın 1999 yılında sahte diploma nedeniyle hakim karşısına çıktığı belirtiliyor.
Mahkemede ortaokul mezunu olduğunu, lise diplomasının bir genç tarafından kendisine getirildiğini belirten Hamza Yerlikaya’nın, bu diplomayla Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na kayıt yaptırdığı ifade ediliyor. Hamza Yerlikaya, sahte diplomayla üniversiteye kayıt yaptırdığı suçlamasıyla 8 yıl hapis cezasıyla yargılandı. Mahkemenin sonucuyla ilgili bilgiye ulaşılamadı.
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Kaynak: Gerçek Gündem
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