VakıfBank'ta 9 koronavirüs vakası
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda 6 sporcu ve 2 teknik ekip üyesinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Takımda dün de bir sporcunun testinin pozitif çıktığı bildirilmişti.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda 6 sporcu ve 2 teknik ekip üyesinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Takımda dün de bir sporcunun testinin pozitif çıktığı bildirilmişti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "A Takım Voleybol Takımımızın sporcu, teknik ekip ve idari çalışanları için dün gerçekleştirilen Covid-19 testlerinde altı sporcumuzun ve iki teknik ekip üyemizin sonucu pozitif çıkmıştır. Kulübümüzdeki pozitif vaka sayısı dokuza yükselmiştir. Gerekli izolasyon tedbirleri alınmış ve tedavi sürecine başlanmıştır."
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