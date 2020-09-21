‘Vakıflar’ esneyemedi

21 Eylül 2020 Pazartesi, 06:00

Türkiye Kamu-Sen, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde 30 kişinin Covid19’a yakalandığı, buna karşın dönüşümlü ve uzaktan çalışmaya geçilmediğini bildirdi. Türkiye Kamu-Sen’in, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na sunduğu raporda şöyle denildi: “Sağlık Bakanlığı’nın vaka artışlarının en fazla görüldüğü yer olarak açıkladığı Ankara ili çapında ilave birçok tedbir alınmış ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde birçok kişinin Covid-19’a yakalandığı ve bu sebeple karantinada olduğu bilinmekte iken, dönüşümlü yahut uzaktan çalışmaya geçilmesi hususunda herhangi bir çalışma yapılmamıştır.”

FABRİKALAR SORUNLU

Raporda, genel müdürlük birimlerinde açık ofis usulünde çalışanların birçok ortak alanı kullanma mecburiyetinde olduklarına da dikkat çekildi. Bu kişilerin toplu taşımayı kullanmalarının bulaş riskini artırdığı belirtilen raporda, “Bilgi işlem altyapısı uzaktan çalışmaya imkân vermesi ve bulaş riskini azaltmak adına esnek mesai ve evden çalışma uygulamasına geçilmesi uygun olacaktır” denildi.

Raporda, Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı MKE bünyesindeki fabrikalarda, EÜAŞ, TEİAŞ ve yük tevzi müdürlükleri ile şeker fabrikaları ve ETİ Maden Genel Müdürlükleri’nde Cumhurbaşkanlığı’nın esnek çalışma genelgesinin ya uygulanmadığı ya da kısmen uygulandığına da dikkat çekildi. Salgının yayılmasının önlenmesi adına bu işyerlerinde maksimum hijyen koşullarının sağlanması ve uygun olan birimlerde esnek çalışmaya geçilmesi, zorunlu çalışmaya tabi tutulan söz konusu personele diğer bazı kurumlarda olduğu gibi ikramiye ödenmesi istendi. Raporda esnek çalışma, idari izin uygulamalarına yönelik özellikle taşra birimlerinden yoğun şikâyetler alındığı da belirtildi.