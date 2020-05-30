Valbuena Fenerbahçe için ne dedi?

30 Mayıs 2020 Cumartesi, 08:42

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan ve Yunanistan ekibi Olympiakos'a transfer olan Fransız yıldız Mathieu Valbuena, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertli takımda yaşadıklarıyla ilgili önemli ifadeler kullandı.

İşte o sözler:

"Fenerbahçe dediğiniz zaman aklıma gelen ilk şey, transfer olduğumda bana yaptıkları karşılama. Her kulüpte yaptığım gibi, 'Bu kulüp için de her şeyimi vereceğim.' demiştim. Fenerbahçe taraftarının bana gösterdiği büyük sevgi beni çok mutlu etmişti.

Fenerbahçe taraftarında her zaman şunu gördüm, sahada olayım-olmayayım, oynayayım-oynamayayım ki bence oynamadığım durumlar normal değildi. Oynamadığım dönemlerde kesinlikle bana haksızlık yapıldığını düşünüyorum.

İlk yılın sonunu buraya katabiliriz. İkinci yılda da oynamadığım dönemler oldu. Oynamadığımda bile hiçbir zaman herhangi kapris yapmadım. Sahaya girdiğimde taraftarlar için her şeyimi verdim.

Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösterdim ve oradan başımdan dik ayrıldım. Fenerbahçe taraftarının bana gösterdiği aşk ve sevgi bana gerçekten kalpten dokundu.

SEVGİYİ UNUTMAM

Fenerbahçe'de çok fazla sayıda büyük oyuncu oynadı. Öyle isimlere alışık taraftarlardan bu denli sevgi görebilmek gerçekten dokunaklı. Fenerbahçe için sahada her şeyimi verdiğimi düşünüyorum. Fenerbahçe taraftarları sizi her zaman iten ve daha fazlasını isteyen taraftarlar. Beni neyin beklediğini de biliyorum çünkü öncesinde Marsilya'da forma giydim.

Sezona aslında iyi bir başlangıç yaptılar ama sonra zorlu bir dönemin içerisine girdiler. İç sahadaki Galatasaray derbisi, taraftarlar adına üzüntü vericiydi.

Luiz Gustavo transferinin başarılı sonuçlar verdiğini gördük. Onun dışında kalanlar, belki onun kadar beklenenleri veremedi. Herkes Fenerbahçe'de oynayamaz. Çok büyük bir baskı ve hedefler var. Sürekli sizden iyi performanslar bekleniyor. Sahaya büyük kişilikler koymak gerekiyor."