Valentin Rosier'den Gökhan Gönül paylaşımı

Beşiktaş'ın formda sağ beki Rosier'in sosyal medyada yaptığı paylaşım yankı uyandırdı.

cumhuriyet.com.tr
19 Mayıs 2021 Çarşamba, 09:51
Valentin Rosier'den Gökhan Gönül paylaşımı
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Fenerbahçeli taraftarlar, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta forma giyen Gökhan Gönül'ün içerisinde bulunduğu kareyi paylaşan, Rosier'e tepki gösterdi.

Rosier'in daha sonra sildiği o paylaşım:


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