Valentin Rosier'den Gökhan Gönül paylaşımı
Beşiktaş'ın formda sağ beki Rosier'in sosyal medyada yaptığı paylaşım yankı uyandırdı.
Fenerbahçeli taraftarlar, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta forma giyen Gökhan Gönül'ün içerisinde bulunduğu kareyi paylaşan, Rosier'e tepki gösterdi.
Rosier'in daha sonra sildiği o paylaşım:
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