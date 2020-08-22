Vali, AKP’li vekilin Kılıçdaroğlu paylaşımını beğendi

22 Ağustos 2020 Cumartesi, 17:07

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Karadeniz’de Tuna-1 kuyusunda sondaj yapan Fatih gemisinin dogal gaz bulduğunu açıklamaştı. Erdoğan’ın konuşmasının ardından sosyal medyada #MüjdeGeldi etiketiyle paylaşımda bulunan AKP Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik, “Ülkede Doğalgaz çıkıyor, Ama Ülkenin Ana Muhalefet Genel Müdürünün konu ile alakalı tek bir Twiti dahi yok...Bu ne hazımsızlık böyle Sn @kilicdarogluk Milletimize hayırlı olsun demek bu kadar zor mu????? Allah her şeyin hayırlısını versin içinde de Muhalefetin. #MüjdeGeldi” demişti. AKP’li vekilin attığı tweet ise, kısa bir süre sonra Sivas Valisi Salih Ayhan tarafından ‘beğenilmiş’ti.





Söz konusu paylaşıma CHP Parti Meclisi Üyesi ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu’dan yanıt geldi. Karasu yaptığı paylaşımda, Semiha Ekinci’ye, “Semiha Hanım, 650 bin Sivaslı aynı gün yayınlanan teşvik bölgesi kararlarında değişim bekliyordu. Asıl hemşehrilerinize vereceğiniz müjdeye ne oldu?” sorusunu yöneltti. Vali Ayhan’a da tepki gösteren Karasu, “Salih Bey, siz Sivas Valisi olarak devleti temsil ediyorsunuz. AKP milletvekilinin ana muhalefet partisinin genel başkanı hakkında yaptığı paylaşımı beğenmeniz sizi AKP’nin valisi yapar ki bu da oturduğunuz makamın saygısını ortadan kaldırır” dedi.