Vali Köşger: 4 bin İzmirliyi kaybettik
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, pandemide geçen bir yılı değerlendirdi. Salgın nedeniyle kentte 4 bin kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Köşger, “Depremden yaklaşık bir ay sonra zirveyi gördük. Zirvenin 5’te 1’indeyiz diyebiliriz. Yoğun bakımlarda, cihazlarda, yatak oranında bir sıkıntı yok. Günlük vaka 900’ün üzerinde. Aşılama ise bir milyona yaklaştı” dedi.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege TV’de pandemi süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kentte pandemi döneminde hayatını kaybeden yurttaş sayısını açıklayan Köşger, “Şimdiye kadar 4 bin vatandaşımız koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Depremden yaklaşık bir ay sonra zirveyi gördük. Zirvenin 5’te 1’indeyiz. İnşallah o zirveye varmayız. Yoğun bakımlarda, yatak oranında sıkıntı yok. Bunun 4-5 katı vaka olduğu sürede sıkıntı yaşamamıştık. Bu, rehavete neden olmasın. Günlük vaka 900’ün üzerinde. Kısıtlı dönemden kontrollü döneme geçtiğimizde en bariz fark cumartesi yasağının kalkmış olmasıydı. Hafta sonu çok fazla sosyal temasta bulunuluyordu. Pazar günü kapalı, pazartesi günü rakamları görüyoruz. Bu rakam iki katına çıkıyor” dedi.
Köşger konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Hem yayılma hızı hem de ölümcül hızı devam ediyor. Çarşamba günü 16 vatandaşımızı kaybettik. Bizzat yaşamış birisi olarak tekin bir hastalık değil. Nereden nasıl bir sonuç vereceğini anlamak zor. Çok sıkıntılı bir hastalık. Beni yatağa serdi ama hastaneye götürmedi. Sırt ve eklem ağrılarından yatamıyorsunuz, ama halsizlikten de kalkamıyorsunuz. İhtiyaç olmadıkça sosyal alanlara çıkılmaması gerekiyor.” Vali Köşger, İzmir’de 900 bini aşkın kişinin aşılandığı bilgisini paylaştı.
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