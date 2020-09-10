Vali sokakta sigarayı yasakladı

10 Eylül 2020 Perşembe, 17:26

Ordu il merkezinde Vali Tuncay Sonel’in, ilçelerde ise Kaymakamların başkanlığında, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının personelleri, mahalle muhtarları, meslek odaları temsilcileri, polis, jandarma, zabıta, özel güvenlik görevlilerinin katılımıyla oluşturulan ekiplerce koronavirüs tedbirleri kapsamında genel denetimler gerçekleştirildi.

Yapılan denetimler sonrası bir açıklama yapan Vali Tuncay Sonel, Ordu halkından maskelerini düzgün bir şekilde mutlaka takmalarını istedi. Vali Tuncay Sonel, ”Sosyal mesafe ve temizliğe özen gösterelim. Alınan kurallara uymak hem kendi sağlığımız, hem de diğer vatandaşlarımızın sağlığı için çok önem arz ediyor. Hep birlikte kurallara uyduğumuz takdirde Covid-19’u yeneceğiz. Ordulu hemşerilerimden maske, mesafe ve temizlik konularında özellikle hassasiyet göstermelerini istiyorum” şeklinde konuştu.

SÜREYİ EVDE GEÇİRMEZLERSE KYK YURTLARINDA KARANTİNAYA

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında pozitif vaka ile temaslıların karantina süresini evlerinde geçirmek zorunda olduklarının altını çizen Vali Tuncay Sonel, alınan kurallara uymayan vatandaşların KYK yurtlarında karantinaya alınacağını, masraflarında kendilerinden tahsil edileceğini kaydetti.

“SİGARA İÇİLMEYECEK”

“Fidangör Caddesi olarak anılan Sırrıpaşa, Süleyman Felek, İsmetpaşa caddeleri ile sahil bandında sigara içilmesini yasakladık” diyen Vali Sonel, “Vatandaşlarımız bugün itibariyle artık maskesini takacak, mesafeye, temizliğe dikkat edecek. Maskesini indirip sigara içmeyecek hem kendisine hem çevresine zarar vermeyecek” şeklinde konuştu.

65 YAŞ ÜSTÜNE SINIRLAMA

Vali Sonel, ”65 yaş ve üstü kıymetli büyüklerimiz için sokağa çıkma saatini sabah 10:00 ile akşam 22:00 arasında müsaade ediyoruz. 65 yaşındaki kıymetli büyüklerimiz dışarıda işleri varsa yine maske, sosyal mesafe ve temizliğe ve alınan saatlere riayet ederek sokağa çıkabilecekler” dedi.

CENAZELERDE TAZİYE ÇADIRI KURULMAYACAK

Cenazelerde taziye çadırları kurulmaması gerektiğine de vurgu yapan Vali Sonel, ”Taziye çadırları yerine dua okuyalım, telefonla taziye dileyelim. İçişleri Bakanlığımızın genelgeleri doğrultusunda düğün salonlarında düğünler 1 saatle sınırlandırıldı. Düğünler de nikâh merasimi şeklinde yapılacak ve yemek verilmeyecek. Bilim Kurulumuzun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımızca alınan tedbirlere Ordu’muzun 19 ilçesi olarak titizlikle uyacağız” diyerek, vatandaşların alınan kurallar noktasında hassas olmalarını istedi