Vali Yerlikaya İstanbul’a Mart ayında gelen turist sayısını açıkladı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Mart ayında İstanbul'a gelen turist sayısını açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’a 2021 yılı Mart ayında gelen yabancı turist sayısını açıkladı.
Twitter hesabı üzerinden son rakamları paylaşan Vali Yerlikaya, İstanbul’a 2021 yılı Mart ayında gelen yabancı turist sayısının, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 45,85 artarak 545 bin 608'e ulaştığını bildirdi.
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