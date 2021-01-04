Vali Yerlikaya, yılbaşında yapılan denetimlerin bilançosunu açıkladı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu yılbaşında jandarma, polis ve sahil güvenlik ekiplerinin uyguladığı cezai işlemlerin sayısını paylaşarak, "Kurallara uyan hemşehrilerimize teşekkür ederim" dedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yılbaşında İstanbul’da yapılan denetimlerin bilançosunu açıkladı. Yerlikaya’nın paylaşımı şu şekilde:
“Yılbaşı sokağa çıkma kısıtlamasında; Jandarma: 1.072 kişi, 3 işletmeye idari, 977 araca cezai işlem, Polis: 7.134 kişi,19 işletmeye idari, 3.007 araca cezai işlem, Sahil Güvenlik: 7 tekne ve 25 kişiye cezai işlem uyguladı. Kurallara uyan hemşehrilerimize teşekkür ederim”
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