Vali Yerlikaya, yılbaşında yapılan denetimlerin bilançosunu açıkladı

04 Ocak 2021 Pazartesi, 13:35

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yılbaşında İstanbul’da yapılan denetimlerin bilançosunu açıkladı. Yerlikaya’nın paylaşımı şu şekilde:

“Yılbaşı sokağa çıkma kısıtlamasında; Jandarma: 1.072 kişi, 3 işletmeye idari, 977 araca cezai işlem, Polis: 7.134 kişi,19 işletmeye idari, 3.007 araca cezai işlem, Sahil Güvenlik: 7 tekne ve 25 kişiye cezai işlem uyguladı. Kurallara uyan hemşehrilerimize teşekkür ederim”