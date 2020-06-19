Vali Yerlikaya'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması! Muaf tutulacaklar...
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın yapılacak LGS sınavına ilişkin paylaşımda bulundu. Yerlikaya, okul çevrelerinde kırtasiyelerin ve çalışanların sokağa çıkma kısıtlamasında muaf tutulacağını duyurdu.
Vali Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
"Yarın yapılacak olan LGS sınavı nedeniyle okul çevrelerinde bulunan kırtasiyelerin ve buralarda çalışanların
20 Haziran Cumartesi günü
09.00 ila 15.00 arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması kararlaştırılmıştır"
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