Vali Yerlikaya'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması! Muaf tutulacaklar...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın yapılacak LGS sınavına ilişkin paylaşımda bulundu. Yerlikaya, okul çevrelerinde kırtasiyelerin ve çalışanların sokağa çıkma kısıtlamasında muaf tutulacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
19 Haziran 2020 Cuma, 15:06
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Vali Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Yarın yapılacak olan LGS sınavı nedeniyle okul çevrelerinde bulunan kırtasiyelerin ve buralarda çalışanların

20 Haziran Cumartesi günü

09.00 ila 15.00 arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması kararlaştırılmıştır"


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