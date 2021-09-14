Validebağ Gönüllüleri Üsküdar Belediyesi’ne seslendi
Üsküdar’da bulunan, 1’inci derece doğal ve tarihi sit alanı olan Validebağ Korusu’nun yapılaşmaya açılmasına karşı aylardır direnen Validebağ Gönüllüleri ve mahalleli korudaki doğa talanının sürdüğünü belirterek Üsküdar Belediyesi önünde bir kez daha basın açıklamasında bulundu.
Üsküdar Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul’un Anadolu Yakası’nda peyzaj girmemiş son korusu olan Validebağ Korusu’nda “Bakım ve Rehabilitasyon Projesi” başlattı. Daha önce de yine Üskdar Belediyesi tarafından Millet Bahçesi yapılmak istenen Koru için mahkeme 3 kez yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme kararları ve halkın tepkisi üzerine Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, projeden vazgeçtiklerini duyursa da koruda aylardır nöbet tutan gönüllülerin tüm itirazlarına rağmen otsu bitki örtüsü ve fidanlar biçildi.
Son olarak belediyenin getirdiği 4 kamyon kumu koru içerisindeki bazı alanlara dökmesi üzerine Validebağ Gönüllüleri ve mahalle halkı Üsküdar Belediyesi önünde basın açıklaması düzenledi.
‘KORU İNŞAAT ALANI DEĞİLDİR’
Açıklamada, “Üsküdar Belediyesi hukuk dışı faaliyetlerine neredeyse her gün yenilerini eklemektedir. Çukur kapatma bahanesiyle yolların üzerine kamyonlar dolusu kum dökmek ve yolları genişletmek, normal bakım çalışması değildir. Dökülen kumların yağacak yağmurlarla sürükleneceğini biliyoruz. Sürüklenecek kumlar Koru içindeki dereyi kirletecek, belki de yatağını değiştirecektir. Koru 1.derece doğal SİT alanıdır, sık sık kum dökülecek inşaat alanı değildir. Yapılan şey tamamen göstermeliktir, malzeme israfıdır, işçinin emeğinin israfıdır, zaman israfıdır” denildi.
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