Validebağ Korusu’na Millet Bahçesi Projesi! Dikkat çeken rapor

24 Nisan 2021 Cumartesi, 10:41

Validebağ Korusu’nda millet bahçesi projesine izin veren karara karşı dava açılmıştı.

Çöküşe giden zincirin ilk halkası Üsküdar’daki Validebağ Korusu’na millet bahçesi projesine karşı açılan davada bilirkişi raporu çıktı. Proje kapsamındaki fiili müdahalelerin korunun özelliğini yitirmesine ve çöküşüne giden bir zincirin başlangıcı olabileceği endişesi oluştuğuna dikkat çekilen raporda, projenin uygulanmamasının yerinde olacağı görüşü aktarıldı.

Validebağ Gönüllüleri Derneği, millet bahçesi projesine izin veren 2018 tarihli İstanbul 1 No’lu Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu’nun kararının iptali istemiyle dava açmıştı. İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nde görülen davada bilirkişi raporu hazırlandı ve dosyaya girdi. Millet bahçesi projesinin koru ekosistemine zarar verip vermeyeceği irdelenen raporda korunun 1. derece doğal sit alanı olduğu anımsatıldı.

Raporda Validebağ Korusu’nun bitki örtüsünü doğal ve egzotik türlerden 3 bin 419 ağaç ve ağaççığın oluşturduğu ifade edilerek “Dava konusu projeye ait açıklama raporunun ele alınış biçiminin salt bir park projesi olarak yapıldığı, ekolojik ve tarihsel öğelerin önemlerinin ortaya konulmadığı, tek bir bakış açısıyla insanların park ve bahçe kullanım tarzı temel alınarak hazırlandığı, korunun kimliğinin ve diğer paydaşları olan canlıların ekosistem içerisindeki öneminin göz ardı edildiği kanaatine varılmaktadır” denildi.

BİLİRKİŞİ: YAPILMASIN

Korudaki düzenlemelerin “koruya ziyaretlerin bir kültürel varlığın ziyareti ve yürüyüş sporu şeklinde dönüştürülmesinin, yollara koru kavramına uygun iyileştirmelerin yapılmasının ve korunun bu koşullarda koruma altına alınmasından elde edilecek faydanın millet bahçesinden daha fazla olacağının” görüldüğü vurgulandı.