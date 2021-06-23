Validebağ Korusu’nda talana karşı nöbet devam ediyor

23 Haziran 2021 Çarşamba, 17:22

İstanbul Anadolu Yakası’nın en büyük yeşil alanlarından biri olan sit alanı kabul edilen Validebağ Korusu için gönüllüleri nöbeti devam ediyor. “Rehabilitasyon ve düzenleme” projesi olan ranta açılan koru için Validebağ Gönüllüleri imza kampanyası başlattı. Gönüllülerden Neşe Taşan süreci Gazete Kolektif’ten Deniz Ogan’a değerlendirdi.

Validebağ Gönüllüleri’nden Neşe Taşan, “2018 yılında Çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından Validebağ Korusu millet bahçesi projesine dava açtık. Bu davamız devam ediyor. Bu dava ile ilgili olarak koruda keşif yapan bilirkişi raporunda, ‘Ekosistemin devamlılığı bakımından millet bahçesi projesinin uygulanmamasının yerinde olacağı kanaatine varılmıştır’ denilmektedir” dedi.

HAKLI DAVANIN HAKLI YOLLARINI ARIYORLAR

Validebağ Korusu, Üsküdar Belediyesi’ne tahsis edildikten sonra belediyenin ilk işinin budama olduğunu dile getiren Taşan, “İlk iş olarak ağaçların bakımı için Koru’ya girdi ve Anıt ağaç, korumaya değer ağaç olarak tespit edilen ağaçları budama adı altında kesti” dedi.

Koruma amaçlı imar planına dün hem Validebağ Gönüllüleri Derneği olarak hem de üç mahalle sakini haklı davalarının hak arama yollarımın hepsini kullanarak dava açtı.

POLİS EŞLİĞİNDE YILLAR SONRA TEMİZLİK

Daha önce koruyla ilgili hiçbir bakımı üstlenmeyen ve çöp toplamayan Üsküdar Belediyesi, dün belediye çalışanları, meclis üyeleri ve ihale yetkilileriyle birlikte uzun yıllar sonra ilk kez koruda çöp topladı. Taşan, “Yıllarca yazılı olarak Üsküdar belediyesinden çöp toplamasını talep ettik. Hiçbirini dikkate almayan Üsküdar belediyesi görevi olan, kendi imkanlarıyla yapabileceği çöp toplama işini Polis nezaretinde ve ihale açarak yapmayı tercih etti” dedi.

DOĞALLIKTAN YAPAYLIĞA

AKP’li Üsküdar Belediyesi İşletme Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarılan Validebağ Korusu’nun ihalesini Bitki Dünyası Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi aldı. Hilmi Türkmen’in “Koruyu baştan sona rehabilite edeceğiz. Beton asla olmayacak, araç girmeyecek, metal, naylon ve plastik de olmayacak” sözlerinden sonra ihalede göze çarpan detaylar arasında 88 bin metreküp hazır çim kullanılacağı yer aldı.

Koruyu doğal haline bırakmak ve ihalenin iptali için uğraşan Validebağ Gönüllüleri, ihale iptaline kadar nöbetlerinin devam edeceğini dile getirirken, “Validebağ Korusu korunmak için değil, kullanmak için yapılan projelerle hallaç pamuğu gibi atılıp 88 metrekarelik alan doğallıktan yapaylığa dönüştürülecek” ifadelerini kullandı.

Gönüllüler şöyle devam etti:

Binlerce meşe fidanı olan adeta Meşe ormanı diyebileceğimiz yere ihaleyle meşe ağacı alıp dikmeyi düşünmeyi de ihmal etmemişler. Validebağ Korudur, koru kalacak!