Validen maskesiz koronavirüs denetimi

01 Eylül 2020 Salı, 09:15

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, koronavirüs tedbirleri için ilçe ve mahallelerde maskesiz denetim yaptı. Valiyi karşılayan ve maskeli olan vatandaşların bir bölümünün ise daha sonra maskelerini çıkardıkları görüldü. Atik, Acıpayam İlçesin'deki Yeşilyuva mahallesinde binlerce kişinin çalıştığı Ayakkabıcılar Sitesindeki işçilerle de yine maskesiz olarak görüştü.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Vali Atik'in ziyaretinden hemen önce, AKP'li Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Sevkan, cami hoparlörlerinden anons yaparak, ilçede artış gösteren salgına karşı halkı uyarmıştı. Başkan Sevkan, özellikle Yeşilyuva mahallesindeki vaka sayısının yüksek olduğunu, tedbirlere uyulmamasının kötü sonuçları olabileceğini de belirtmişti.



