Validen uyarı: Dikkatli olun
Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte beklenen sağanak yağmur öncesi yurttaşları sosyal medya hesabından uyararak dikkatli olunması gerektiğini söyledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İç Anadolu'nun doğusunda bugün gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Yağışların Sivas, Yozgat, Kayseri, Niğde, Kırşehir, Nevşehir ve Aksaray çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.
Sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.???????
VALİDEN UYARI
Sivas Valisi Salih Ayhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İlimizde bugün görülecek gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağı beklenmektedir. Vatandaşlarımız sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır” dedi.
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