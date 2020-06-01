Valilik açıkladı: Kentte 10 gündür yeni vaka yok
Elazığ Valisi, kentte 10 gündür yeni koronavirüs vakasının tespit edilmediğini söyledi.
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, alınan önlemler sayesinde kentte 10 gündür yeni vaka görülmediğini açıkladı. Vali Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:
"Kıymetli Elazığlılar; bugün salgında yeni döneme girdik. Kontrollü sosyal hayat döneminde; maske, mesafe ve el temizliğine riayet edelim. İl dışından gelenler için 14 gün karantina tedbirimiz devam edecek. Kurallara uyarak bu dönemi de hep birlikte aşacağız. İlimizde alınan sıkı tedbirler sonucu 10 gündür yeni vaka yok, dışarıdan gelenlerin bulaş getirme riskine karşı bu önlemi almak durumundayız."
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