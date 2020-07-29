Valilik duyurdu: Toplu bayramlaşma yasaklandı

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 13:34

Karabük Valiliği koronavirüs salgını nedeniyle Kurban Bayramı’nda yapılan toplu etkinliklerle ilgili olarak kararlar aldı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, özellikle arife günü mezarlık ziyaretlerinin toplu yapılmamasına özen gösterilmesi istenilerek,

“Özellikle arife günü yapılacak olan mezarlık ziyaretlerinin toplu olarak yapılmamasına özen gösterilmesine, mezarlık ziyaretlerine sosyal mesafe kuralına riayet edilmesine, mutlaka maske takılmasına ve mezarlıklarda herhangi bir ikramda bulunulmamasına, tüm ilimiz genelinde ilçe ve köyler dahil bayram nedeniyle yapılacak toplu yemeklerin ve toplu etkinliklerin yasaklanmasına” ifadelerine yer verildi.

NAMAZ SONRASI BAYRAMLAŞMA YAPILMAYACAK

Bayram namazında yoğunluk oluşmaması için açık alanlarda da alınacak tedbirler çerçevesinde bayram namazı kılınacağı belirtilerek,

“Bayram namazı kılınacak camilerin içerisinde ve bahçe avlularında yoğunluk oluşmaması için valilik ve kaymakamlıklarca uygun görülen açık alanlarda da alınacak tedbirler çerçevesinde bayram namazı kılınabilmesine, özellikle birden fazla mahallesi bulunan köylerimizde bayram namazlarının tüm mahalle camilerinde kılınmasına ve tek bir camide toplanılarak olarak yoğunluk oluşturulmasına, bayram namazı sonrası toplu bayramlaşmaların yapılmamasına ve namaz çıkışında vatandaşların kalabalık oluşmasına mahal vermeden camiden ayrılmalarına, Kurban Bayramı nedeniyle köy ve mahallelerde bayramlaşma merasimlerinin salgın riskini artıracağı gerekçesi ile yapılmamasına” karar verildi.

HAYVAN ATIKLARININ EVCİL HAYVANLARA VERİLMEMESİ İSTENDİ

Hayvan kesiminin ardından atıkların gömülmesi istenilerek, şu karar verildi:

“Bayramda kesilen hayvanlara ait hastalıklı organların ve kesim sırasında oluşan atıkların kist hidatik riskine karşı kesinlikle evcil ve yabani hayvanlara verilmemesine, Kurban Bayramı nedeniyle hayvan satış, gerekse kurban kesim yerlerini alınacak tedbirler çerçevesinde Sağlık Bakanlığı koronavirüs bilim kurulunca “Kurban Bayramı ve öncesinde hayvan satış yerlerine yönelik alınması gereken önlemler” başlığıyla belirlenmiş tüm kurallara işletme sahipleri, çalışanlar ve hizmet alan vatandaşlara tarafından eksiksiz riayet edilmesine”

Valilik karara uymayanlar hakkında Kabahatler Kanununun 32. Maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağını açıkladı.