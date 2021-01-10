Valilik, eski sendikacıyı “milis” olmakla suçladı

10 Ocak 2021 Pazar, 18:29

Haber-Sen sendikasının önceki dönem genel başkanı Musa Özdemir’in Mersin’deki evine gelen polis Özdemir’i bulamayınca evde arama yaptı, telefonla ulaştığı Özdemir’i ertesin gün Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltına aldı.

Özdemir’in gözaltına alınması ve evinde arama yapılmasıyla ilgili haberlerin sosyal medyada yayılması üzerine Mersin Valiliği bir açıklama yaptı.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bazı sosyal medya hesaplarında Musa Özdemir isimli şahsın mahkeme kararına istinaden gözaltına alınması ile ilgili olarak “polis evlere baskın yapıyor” şeklinde güvenlik kuvvetlerimizi yıpratmaya ve olumsuz algı oluşturmaya yönelik gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yapılmaktadır. Bahse konu husus; Diyarbakır ili Lice ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen örgütsel dokümanlarda milis/işbirlikçi olduğu değerlendirilen Musa Özdemir isimli şahsın 08.01.2021 günü ikamet adresine alınan mahkeme kararına istinaden usulüne uygun olarak girilmiş, ikametinde bulunamayan şahıs daha sonra Emniyet Müdürlüğümüze gelerek teslim olmuştur. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir.”