Valilik, eski sendikacıyı “milis” olmakla suçladı
Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası (Haber-Sen), önceki dönem Genel Başkanı Musa Özdemir sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gözaltı haberinin sosyal medyada yayılması üzerine bir açıklama yapan Mersin Valiliği, sendikacıyı ‘milis, işbirlikçi’ olmakla suçladı.
Haber-Sen sendikasının önceki dönem genel başkanı Musa Özdemir’in Mersin’deki evine gelen polis Özdemir’i bulamayınca evde arama yaptı, telefonla ulaştığı Özdemir’i ertesin gün Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltına aldı.
Özdemir’in gözaltına alınması ve evinde arama yapılmasıyla ilgili haberlerin sosyal medyada yayılması üzerine Mersin Valiliği bir açıklama yaptı.
Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Bazı sosyal medya hesaplarında Musa Özdemir isimli şahsın mahkeme kararına istinaden gözaltına alınması ile ilgili olarak “polis evlere baskın yapıyor” şeklinde güvenlik kuvvetlerimizi yıpratmaya ve olumsuz algı oluşturmaya yönelik gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yapılmaktadır. Bahse konu husus; Diyarbakır ili Lice ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen örgütsel dokümanlarda milis/işbirlikçi olduğu değerlendirilen Musa Özdemir isimli şahsın 08.01.2021 günü ikamet adresine alınan mahkeme kararına istinaden usulüne uygun olarak girilmiş, ikametinde bulunamayan şahıs daha sonra Emniyet Müdürlüğümüze gelerek teslim olmuştur. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir.”
En Çok Okunan Haberler
- Cumhurbaşkanlığı’ndan 'WhatsApp' açıklaması
- MEB duyurdu: Yarın tüm okullarda yapılacak
- 22 ülkedeki cumhurbaşkanı maaşıyla karşılaştırıldı
- Ya Cumhur ya 3. yol
- 'Kaftancıoğlu' montajına yanıtını aldı
- MHP'li belediyeden üç market zincirine yasak
- Bankalar faiz oranlarını değiştirdi: Yeni faiz oranları
- Erman Toroğlu'ndan skandal ırkçı ifadeler
- Ayçiçek yağlarına gelen zamların arkasında kim var?
- SADAT’tan suikast dersi
Video Haberler
- İstanbul'da tencere tavalı Melih Bulu protestosu
- Tarihi Aya Yani Kilisesi definecilerin hedefi oldu
- 'Bu hastalığın benzerliği Covid-19'la karıştırılabilir'
- Ayıptır, günahtır! Makamının farkına var artık
- Boğaziçili öğrencilerden Erdoğan'a videolu yanıt
- AKP'li vekilin zor anları: Ben nasıl kurtaracağım şimdi?
- Cezaevinde kol kırma anı güvenlik kamerasına yansıdı
- Suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı
- Kaybolan oğluna sesini duyurmaya çalışan annenin feryadı
- 'Erdoğan bu kongrede parti başkanlığını bırakacak'
En Çok Okunan Haberler
- Cumhurbaşkanlığı’ndan 'WhatsApp' açıklaması
- MEB duyurdu: Yarın tüm okullarda yapılacak
- 22 ülkedeki cumhurbaşkanı maaşıyla karşılaştırıldı
- Ya Cumhur ya 3. yol
- 'Kaftancıoğlu' montajına yanıtını aldı
- MHP'li belediyeden üç market zincirine yasak
- Bankalar faiz oranlarını değiştirdi: Yeni faiz oranları
- Erman Toroğlu'ndan skandal ırkçı ifadeler
- Ayçiçek yağlarına gelen zamların arkasında kim var?
- SADAT’tan suikast dersi