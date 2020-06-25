Valilik katliamın 27. yıldönümünde anma etkinliğini 100 kişiyle sınırlandırdı

25 Haziran 2020 Perşembe, 06:00

Sivas Valiliği, Covid-19 pandemisi nedeniyle sosyal mesafe kuralı şartıyla 2 Temmuz 2020 Perşembe günü 10.30-14.00 saatleri arasında Madımak önünde yapılacak anmayı 100 kişiyle sınırlı tutarken, katılacakların isim listesini istedi. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sivas Şube Başkanı Hidayet Yıldırım, yedi kişiden oluşan anma komitesi ile birlikte anma dilekçesini Sivas Valiliği’ne verdi. Sivas Valiliği, pandemi nedeniyle 2 Temmuz Madımak Katliamı anmasını adeta yasakladı. Seyrantepe Cemevi’nden Madımak önüne kadar yapılacak yürüyüşe izin vermezken sadece 100 kişilik bir grubun Madımak önünde anma yapabileceğini belirtti.

Valilik anma için dışarıdan hiç kimsenin çağrılmamasını isterken, Hidayet Yıldırım başkanlığında oluşturulan anma komitesinden de 26 Haziran’a (yarın) kadar, Madımak önüne anmaya gelecek kişilerin isim listesini istedi. Sadece Madımak’ta katledilen kişilerin birinci dereceden yakınları ve anma komitesinin vereceği isim listesinde yer alan kişilerin Madımak önüne alınacağı belirtildi.

Madımak önü dışında toplanan, gösteri ve yürüyüş yapanlar hakkında 2911 Gösteri ve Yürüyüşler Kanunu doğrultusunda işlem yapılacağı belirtilirken Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesine göre 3150 TL, Kabahatler Kanunu’nun 32’nci maddesince 392 TL para cezası uygulanacağını bildirdi.

Ayrıca valilik yazısında Türk Ceza Kanunu’nun “Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma” başlıklı TCK 195’inci maddesi gereğince alınan kararlara uymayanlara 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile dava açılacağını belirtti.

TALEPLERİMİZ DEĞİŞMEDİ

Madımak Katliamı Anma Komitesi ve Pir Sultan Abdal kültür Derneği Sivas Şube Başkanı Hidayet Yıldırım, “Taleplerimiz değişmedi. Madımak hâlâ utanç müzesi yapılmadı. Oluşturulan anı köşesinde Madımak’ı yakmaya gelenlerin isimleri en başta hâlâ yazılı duruyor. Madımak katili affedilmiş, Sivas’ta normal yaşantısını sürdürüyor.

Arananlar bulunamıyor ama Cafer Erçakmak’ın öldükten sonra emniyete yakın bir mesafede oturduğu ortaya çıkıyor. Adalet yerini bulmamış, katliamın perde arkası aydınlatılamamıştır. Madımak yangını yüreklerde, insanım diyenlerin bilincinde hala sürüyor” dedi.

‘BU YILKİ ANMA DAHA ÖNEMLİ HALE GELDİ’

Madımak katliamının ciddiye alınmadığını belirten Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan, “Her yıl olduğu gibi tüm Türkiye genelinde eşzamanlı olarak tüm Alevi örgütlerimiz akşam saat 18.00’de bulundukları ilde anma yapacaklar, ortak basın bildirimizi okuyacaklar” dedi.

Hükümetin attığı bazı adımların bu yılki anmayı daha önemli hale getirdiğini söyleyen Kaplan, sözlerine şöyle devam etti:.“Cumhurbaşkanı sağlık bahanesiyle Madımak katilini serbest bıraktı. Firari üç Madımak zanlısının arama listesinde olmadıklarını gördük.

Bu üç zanlının yurtdışında olduğu bilindiği halde Türkiye’deki adreslerinde arandılar. Dava zamanaşımına uğradığında ‘Milletimize hayırlı olsun’ diyecek kadar devleti yönetenler ileriye gitti.”