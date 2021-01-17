Valilik, müftülük, il milli eğitim ve dernek, seçmeli din dersleri için birleşti

17 Ocak 2021 Pazar, 02:00

Afişte, “Kuranıkerim dersini seçiyorum çünkü Cenab-ı Allah’ın mesajlarını öğrenmek, anlamak ve yaşamak istiyorum”, “Peygamberimizin Hayatı dersini seçiyorum çünkü onun hayatını merak ediyorum ve kendime örnek almak istiyorum”, “Temel Dini Bilgiler dersini seçiyorum çünkü dinimi en doğru şekilde öğrenmek istiyorum” ifadeleri yer aldı. “Dersimi seçiyorum dinimi öğreniyorum”, “Seçmesi bir dakika faydası iki dünya!” sloganlarıyla hazırlanan afişlerde “Ortaokul ve liselerde din, ahlak ve değerler alanı seçmeli dersler seçim süreci başlamıştır” hatırlatması yapıldı. Afişlerde son başvuru tarihinin de 22 Ocak olduğu belirtildi.

Eğitim Sen Diyarbakır Şubesi söz konusu afişlere tepki gösterdi. Diyarbakır Eğitim Sen Şube Başkanı Sadrettin Kaya, “Biz hiçbir dersin dayatma olarak seçtirilmesini doğru bulmuyoruz. Ögrencilerimiz derslerini özgürce seçebilmeli. Bugün derslerini özgür seçemeyen öğrenci, demokratik yaşamda hakkını kullanırken tereddütler yaşayacaktır. Bu travmaya yol açar. Afişler konusunda kamu idaresi kamu adına güç ve yetki kullananlar bütün öğrencilere ve velilere eşit olmaları gerekiyor. Bir kesimi öne çıkarmak onları topluma dayatmaya çalışmak bu çağda demokratik temayüllere uymuyor” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da geçen günlerde 81 ilin din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleriyle video konferans toplantısında bir araya gelmişti.

BAKANDAN TEŞEKKÜR

Bakan Selçuk, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “81 ilden, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni meslektaşlarımla buluştum. Ülkenin en büyük öğretmenler odasında birlikte çay içmek, eksikleri not edip proje üretmek gibiydi. Okullarımızda yüz yüze buluşmayı diledik. Çocuklarımıza emek verenler var olsun” ifadelerini kullanmıştı.