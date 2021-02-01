Valilik'ten Boğaziçi açıklaması: Öğrencilerin dağılmaları sağlandı
İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'ne polisin girmesi ve çok sayıda öğrencinin gözaltına alınması hakkında açıklamada bulundu. Açıklamada, "Yapılan uyarılara itibar etmeyen göstericiler İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin müdahalesiyle dağılmaları sağlanmıştır" dendi.
Prof. Dr. Melih Bulu'yu rektörleri olarak kabul etmeyen Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri yine karşılarında polis müdahalesini buldu. Öğrenciler akşam saatlerinde rektörlük binası önünde bekleyişlerini sürdürürken okula polis yığınağı yapıldı.
Öğrenciler polis zoruyla okuldan çıkarılırken çok sayıda öğrenci de gözaltına alındı.
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binasını ablukaya alan ve aralarında öğretim üyeleri ile LGBT Kulüp üyesi öğrencilerin de bulunduğu bir grup göstericiye, üniversite özel güvenlik görevlileri tarafından eylemin sona erdirilmesi ve dağılmaları yönünde uyarılarda bulunulmuştur. Yapılan uyarılara itibar etmeyen göstericiler İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin müdahalesiyle dağılmaları sağlanmıştır."
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