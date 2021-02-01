Boğaziçi Üniversitesi'ne polis girdi: Müdahale başladı

01 Şubat 2021 Pazartesi, 21:56

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, AKP'li Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasıyla başlayan protestolar yaklaşık 1 aydır devam ediyor.

Öğrencilerin eylemine karşı yüzlerce polis Güney Kampüs'e girdi. Sokağa çıkma yasağının başlatıldığı ve Rektörlüğün abluka altına alınması eyleminin 'yasa dışı' olduğu söylenirken, öğrencilerin dağılması istendi.

Çevik kuvvet ekipleri, Rektörlük binasının kapısında bekleyen öğrencilere copla müdahale etti. Müdahale sonrası çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binasını ablukaya alan ve aralarında öğretim üyeleri ile LGBT Kulüp üyesi öğrencilerin de bulunduğu bir grup göstericiye, üniversite özel güvenlik görevlileri tarafından eylemin sona erdirilmesi ve dağılmaları yönünde uyarılarda bulunulmuştur. Yapılan uyarılara itibar etmeyen göstericiler İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin müdahalesiyle dağılmaları sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.



