Valilikten yapılan yol açıklamasına tepki: Köy yolları karıştı
Cumhuriyet’in, Tokat Niksar’a bağlı Alevi yurttaşların yaşadığı Güzelyayla köyünün yolunun 20 yıldır asfaltlanmadığını gündeme getirmesinin ardından açıklama yapan Tokat Valiliği, Yeşilkaya köyü istikametine yapılan 300 metrelik asfalt yolu, köyün yoluymuş gibi gösterdi.
Valilik, köylere hizmet götürmede hiçbir şekilde ayrım yapılmadığını belirttiği açıklamada paylaştığı fotoğraflarla Güzelyayla köyünün 2017’de asfaltlandığını ileri sürdü.
Valiliğin açıklamasına tepki gösteren Güzelyayla köyü muhtarı Yavuz Türk, köyün kullandığı yolun 2000 yılında DSP-MHP koalisyon hükümeti döneminde yapıldığını ve bugüne kadar asfaltlanmadığını söyledi. Yavuz Türk, şöyle konuştu:
“Valiliğin bahsettiği yol Yeşilkaya köyüne giden yol. 2017 yılında Yeşilkaya köyünün yolunu yapılırken anayoldan ayrılıp Güzelyayla köy içine giren 300 metrelik asfalt yapıldı. Ondan sonrası da zaten toprak yol. Burada bizim yapılmasını istediğimiz yol 5.5 kilometre D-100 karayoluna çıkan yol.
Niksar merkeze köyden 17 kilometre mesafede. Çıkan haberi yalanlamak için gelip bir kaç kare resim çekmişler kendilerini aklamak için. Habere konu olan yolu da alternatif yol olarak göstermişler. Bu yolun durumundan vali, kaymakamın, il genel meclis üyelerinin, Tokat milletvekillerinin ve bütün bürokratların bilgisi var.”
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