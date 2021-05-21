Van Gölü kıyısındaki taş ocağına yurttaşlardan tepki
Van Gölü kıyısında açılan taş ocağına yurttaşlardan tepki geldi. Van Gölü'nde suya girilebilecek yerlerden olan alana taş ocağı açılmasına tepki gösteren yurttaşlar, "Taş ocağı, Gevaş'ın doğasına, insanına yapılmış bir haksızlıktır" dedi.
Van'ın Gevaş ilçesine bağlı alanda yapılan taş ocağının, suya girilebilecek alanı da yok edeceğini belirten yurttaşlar, çevredeki su kaynaklarının da kurumasına neden olacağını ifade etti. Göle yaklaşık 300 metre yakın kurulan taş ocağına ruhsat verildi.
Taş ocağı kararına tepki gösteren bölgedeki yurttaşlar, change.org'ta imza kampanyası başlatarak destek istedi. change.org'ta yapılan açıklamda, "Dünyada belkide eşine az rastlanır bir şekilde sahilde insanların suya girdiği bir alanın hemen üstünde bir taş ocağı açmak görülmüş şey değil. Ayrıca bu bölge belki de doğunun en çok turizm faaliyetlerine ev sahipliği yapabilecek potansiyele sahipken yapılan taş ocağının görüntüsü ile ilçeye çok çirkin bir görüntü kazandırılmış oldu. Bölgede sahile uzak birçok taş ocağı yapılabilecek yerler varken buraya yapılması Gevaş'ın doğasına, insanına yapılmış bir haksızlıktır. Bu taş ocağına verilen ruhsatın ve ÇED raporunun iptal edilmesini ve taş ocağının kapatılmasını istiyoruz" dedi.
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