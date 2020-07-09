Van Gölü'nde batan teknedeki cesetlerin çıkarılmasına yönelik çalışma devam ediyor

09 Temmuz 2020 Perşembe, 15:49

ÇARPANAK ADASI AÇIKLARINDA ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR



Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden açılan ve bir daha haber alınamayan tekne ve içindeki kişilerin çıkarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.





Jandarma İç Güvenlik Timleri, JAK, Sahil Güvenlik, Emniyet Müdürlüğü, AFAD, UMKE, sağlık ekipleri ve Deniz Kuvvetlerinden bir ekip ile Milli Savunma Bakanlığınca İstanbul'dan gönderilen 6 kişilik SAK timi, 106,5 metre metre derinlikte tespit edilen teknenin bulunduğu Çarpanak Adası açıklarında çalışma yürütüyor.

BAŞSAVCISI DÖNMEZ İNCELEMELERDE BULUNDU



Van Cumhuriyet Başsavcısı Dönmez de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Tekneyle olayın yaşandığı Çarpanak Adası açıklarına geçen Dönmez, burada çalışma yürüten ekiplerden bilgi alarak incelemelerde bulundu.

Soruşturmanın hassasiyetle yürütülmesi konusunda güvenlik güçlerine talimat veren Dönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, cenazelerin çıkarılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

İl Jandarma Komutanlığı, Liman Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının desteğiyle çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğünü anlatan Dönmez, şöyle konuştu:

"Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz. Deniz Kuvvetlerine ait teknik cihazlar var, ROW cihazları var. Cenazeleri aynı şekilde çıkartmaya devam edeceğiz. Her ihtimali değerlendiriyoruz. Ankara'daki yetkililerde bizzat takip ediyor. Biz de çalışmaları yerinde inceledik. Gerekirse teknenin çıkarılması, gerekirse üstünün açılarak cenazelerin çıkarılması noktasında her ihtimali değerlendirerek çalışmalara devam ediyoruz. Sayılarla ilgili bir netlik yok. Soruşturma devam ediyor. İfadeler çelişkili. Farklı sayılar veriliyor. Bu aşamada bir sayı vermek doğru olmaz. Tekneyi ve bazı cenazeleri gördük. Arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor."

OLAY

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde tekneleriyle 27 Haziran'da Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ile çevresinde yürütülen arama çalışmalarında yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 13 kişinin cesedi bulunmuştu. Uzun süren çalışmaların ardından tekne Çarpanak Adası açıklarında 106,5 metre derinlikte bulunmuş ve 5 kişi tutuklanmıştı.