Van merkezli 5 ilde terör operasyonu: 6 gözaltı
Van, Diyarbakır, Aydın, İzmir ve Ağrı'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 6 gözaltı var.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda terör örgütünün sözde dağ kadrosuna eleman temin ettiği değerlendirilen 6 şüpheliye yönelik Van, Diyarbakır, Aydın, İzmir ve Ağrı'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Diyarbakır'da Ö.C, Van'da E.Ç. ve Y.Z, Aydın'da H.Y, İzmir'de M.K. ve Ağrı'da A.K, "PKK/KCK terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım ve yataklık etmek" suçundan gözaltına alındı.
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