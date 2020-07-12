Van'da 7 ceset daha bulundu, ölü sayısı: 26
Van Gölü'nde batan ve 5 gün önce yeri tespit edilen teknede row cihazıyla yapılan çalışmalarda 7 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece ulaşılan ceset sayısı 26'ya yükseldi.
Van'da 27 Haziran'da göle açılan teknenin batması sonucu kaybolan kişilerden 7'sinin daha cesedine ulaşıldı.
Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden açılan ve bir daha haber alınamayan tekne ile içindeki kişilerin cesetlerinin çıkarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Çarpanak Adası açıklarında jandarma, jandarma iç güvenlik timleri, Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) 4 sonar ve 4 ROW cihazıyla batan teknenin bulunduğu bölgede, çalışmalarını sürdürüyor.
Bölgede yürütülen çalışmalarda yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 7 kişinin daha cesedi bulundu. Böylece ulaşılan ceset sayısı 26'ya yükseldi.
NE OLMUŞTU?
Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu. Bunun üzerine gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ile çevresinde yürütülen arama çalışmalarında tekne Çarpanak Adası açıklarında 106,5 metre derinlikte bulunmuş ve 5 kişi tutuklanmıştı.
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