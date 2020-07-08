Van'da bir göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı!
Van Gölü'nde batan kaçak tekne aramalarında 1 göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 13 oldu.
Van Gölü'nde yürütülen arama- tarama çalışmalarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
Van Valiliği, dün akşam saatlerinde Van'ın Gevaş ile Bitlis'in Tatvan ilçesi arasındaki sahile yakın bölgede yürütülen çalışmalar sırasında göl yüzeyinde yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen bir yetişkin erkek cesedine ulaşıldığını, böylece tekne faciasında ölenlerin sayısının 13'ye yükseldiği açıkladı.
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