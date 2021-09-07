Van'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 16 yaralı

Van'ın Gürpınar ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüs, takla atarak şarampole yuvarlandı. Can pazarının yaşandığı kazada minibüs şoförü öldü, 16 kaçak göçmen yaralandı.

DHA
07 Eylül 2021 Salı, 08:12
Van'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 16 yaralı
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Kaza saat 22.00 sıralarında Van'ın Gürpınar ilçesi Köprüler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sınırı kaçak geçen göçmenlerin bulunduğu Nadir Özdemir (43) yönetimindekiminibüs, Başkale ilçesinden Van istikametine seyir halindeyken, kontrolden çıktı.

Sürücü Özdemir'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yoldan çıkıp, taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Can pazarının yaşandığı kazayı görenler, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralanan 17 kişi sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla Van'daki hastanelere götürüldü.

Tedaviye alınan yaralılaAdan durumu ağır olan minibüs şoförü Nadir Özdemir, doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


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