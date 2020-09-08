Van'da "Yıldırım-10 Norduz" operasyonu başlatıldı

08 Eylül 2020 Salı, 09:27

İçişleri Bakanlığınca Van ilinde Yıldırım-10 NORDUZ operasyonu başlatıldı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre,

Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.040 personel görev alıyor.

Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Van İl Jandarma Komutanlığınca “YILDIRIM-10 NORDUZ” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Van İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.040) personel [(70) operasyonel tim] görev alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım (1-2-3-4-5-6-7-8-9) Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 46 terörist etkisiz hale getirilmiş, 23 işbirlikçi yakalanmış, 90 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.