Vanessa Bryant'dan Lakers kutlaması: 'Keşke Kobe ve Gianna da görseydi'

12 Ekim 2020 Pazartesi, 11:30

NBA’in efsanevi basketbolcusu Kobe Bryant’ın kızı Gianna ile birlikte helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Bryant’ın takımı Lakers ilk şampiyonluğunu aldı.

Ocak ayında geçirdiği kaza sonucu hayata veda eden Kobe Bryant’ın eşi Vanessa Bryant, 2020 NBA finalinde Miami Heat’e karşı verdiği mücadeleyi kazanarak şampiyon olan Lakers’ı sosyal medya üzerinden kutladı.

"YOLUNDA KAL VE GÜRÜLTÜYÜ ENGELLE"

38 yaşındaki Vanessa Bryant, Kobe Bryant ile Lakers yöneticisi Rob Pelinka’nın eski bir fotoğrafını paylaşarak, “Tebrikler Pelinka amca. Tebrikler Lakers. Kobe haklı: Yolunda kal ve kuru gürültüyü engelle” dedi.

Vanessa Bryant ayrıca, “Keşke Kobe ve Gianna da bunu görseydi” diye konuştu.

Bu galibiyet, Lakers'ın 17. şampiyonluğu. Kobe Bryant’ın takımını 2010'da zafere götürmesinden bu yana Lakers ilk kez şampiyon oldu.

20 YIL LAKERS İÇİN KOŞTU

Lakers, bu basketbol sezonunu, 13 yaşındaki kızı Gianna ve beraberindeki yedi kişiyle birlikte kazada hayatını kaybeden Kobe Bryant’a adamıştı. 42 yaşında hayata veda eden Kobe Bryant, kariyerinin 20 yılını Lakers takımında 8 ve 24 numaralı formaları giyerek geçirmişti.

Kaynak: NTV