Vaniköy Camisi soruşturmasında karar açıklandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, tarihi Vaniköy Camisi'ndeki yangınla ilgili soruşturmasını tamamladı.

DHA
21 Ocak 2021 Perşembe, 11:26
Vaniköy Camisi soruşturmasında karar açıklandı
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Soruşturmada, itfaiye raporuna göre yangının elektrik tesisatından çıktığının belirlendiği belirterek olayda kasıt olmadığı tespit edildi. Şüpheli olarak soruşturulan Mehmet Vani Vakfı maliki Uğur Vanioğlu hakkında kamu davası açılmasına yer olmadığına da karar verildi.


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