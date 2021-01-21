Vaniköy Camisi soruşturmasında karar açıklandı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, tarihi Vaniköy Camisi'ndeki yangınla ilgili soruşturmasını tamamladı.
Soruşturmada, itfaiye raporuna göre yangının elektrik tesisatından çıktığının belirlendiği belirterek olayda kasıt olmadığı tespit edildi. Şüpheli olarak soruşturulan Mehmet Vani Vakfı maliki Uğur Vanioğlu hakkında kamu davası açılmasına yer olmadığına da karar verildi.
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