Vaniköy Camisi soruşturmasında karar açıklandı

21 Ocak 2021 Perşembe, 11:26

Soruşturmada, itfaiye raporuna göre yangının elektrik tesisatından çıktığının belirlendiği belirterek olayda kasıt olmadığı tespit edildi. Şüpheli olarak soruşturulan Mehmet Vani Vakfı maliki Uğur Vanioğlu hakkında kamu davası açılmasına yer olmadığına da karar verildi.