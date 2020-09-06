Varan iddialı başlıyor

06 Eylül 2020 Pazar, 06:00

Varan Turizm, temmuz ayında yeniden başladığı şehirler arası seyahat taşımacılığı için Mercedes Benz Türk’ten 70 milyon TL’ye 33 yeni otobüs satın aldı. Varan, Ataşehir terminalini de yeniden açtı. Varan Turizm’in tarihi 1946 yılına uzanıyor.

Nevzat Pekuysal’ın İstanbul- İzmir arasında tomruk taşımacılığı yaparak kurduğu Varan Turizm, Türkiye’de şehirler arası ilk lüks taşımacılığın da sembollerinden biri.

Güçlü olduğu dönemlerde 2 bin yakın çalışan ve 300’den fazla otobüse sahipken kurucusu Nevzat Pekuysal’ın vefatıyla sarsılan Varan Turizm, 2011’den itibaren zor yıllara girdi. En büyük rakibi Ulusoy Turizm’e satılan Varan’ın isim hakkı, Haluk Ulusoy’un da zora girmesiyle Şekerbank’a geçti.

İsim hakkı satılan Varan Turizm’in yeni sahipleri ise Lüks Karadeniz Seyahat’in sahipleri Abdullah İslam ve Fatih İslam ile ortakları Kemal Soğancı oldu. Pandemi öncesi başlayan yatırım ise koşulların zorlaşmasına rağmen ertelenmedi.

Temmuz ayında Söğütözü’ndeki merkezi açan Varan’ın yeni ortakları, yaklaşık 50 araçlık filo ile şehirler arası taşımacılığa başlıyor.

PANDEMİDE YATIRIM

Önceki gün Mercedes Benz Türk’ten Hoşdere Fabrikası’nda üretilen 33 adet otobüs alımı yapan Varan Turizm’in Kamil Koç’un eski yöneticilerinden biri olan CEO’su Kemal Erdoğan, şunları söyledi: “23 Temmuz 2020’de Ankara Söğütözü’nde açtığımız terminalimizin ardından bugün hem İstanbul Ataşehir’deki terminalimizin açılışını gerçekleştiriyoruz hem de filomuza kattığımız yeni otobüslerimizle Türkiye’de ulaşım sektörüne önemli katkılar sağlamayı amaçlıyoruz. Varan Turizm olarak bu dönemde taşın altına elimizi koyduk ve koymaya devam edeceğiz. Varan Turizm olarak hijyen konusuna özel bir önem atfediyoruz ve çok kapsamlı önlemler aldık.”

HOŞDERE’DE ÜRETİLDİ

Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu ise “Şirketimizin kurulduğu günden bu yana, Türkiye’nin şehirler arası yolcu taşımacılığının standartlarını belirleyen otobüsler ürettik.

Türkiye’de üretilen her 2 otobüsten biri Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’ndan çıktı. Varan Turizm’in tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen bu pandemi döneminde bile yatırım kararlarından vazgeçmemiş olması ve geleceğe olan inancı doğrultusunda, en kısa zamanda bu yatırım tercihlerinin karşılığını göreceğine inanıyoruz” diye konuştu.