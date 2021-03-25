Varank: "Piyasalardaki dalgalanmalar, ekonomimizin gerçekleriyle örtüşmüyor"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıklamalarda bulundu. Varank, "Son günlerde finansal piyasalardaki dalgalanmalar, ekonomimizin gerçekleriyle örtüşmüyor, üretim çarkları tüm hızıyla dönmeye devam ediyor" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Son günlerde finansal piyasalardaki dalgalanmalar, ekonomimizin gerçekleriyle örtüşmüyor, üretim çarkları tüm hızıyla dönmeye devam ediyor" açıklamasında bulundu.
Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Varank, "Ekonomi alanındaki bakanlıklarımızla koordinasyon içinde Türkiye'nin rotasını yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta tutmakta kararlıyız" dedi. Varank devamında, "KOSGEB'in Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı adını verdiğimiz yeni programının ilk çağrısına bugün itibarıyla çıkıyoruz" diye konuştu.
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