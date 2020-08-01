‘Varlığın çobanı’ Heidegger!

01 Ağustos 2020 Cumartesi, 01:27

Kitapta, felsefede "varlığın çobanı" unvanlı Martin Heidegger'in iki sıkı metni "Teknik ve Dönüş" ile "Özdeşlik ve Ayrım" bir arada sunuluyor.

Heidegger bu çetrefil yapıtlarında hep yaptığı üzere felsefenin yeniden düşünceye açılması adına “varlık bilgisi"ni konuşturuyor: “İnsan ancak varlığın çobanı olarak varlığın hakikatinin başında beklediği zaman, kuru bir bilme isteğine kapılmaksızın, varlık yazgısının sahneye çıkmasını umabilir.”

Felsefece düşünmenin tarihinde Heidegger'i diğer düşünürlerden ayıran ne diye sorulacak olursa, “düşüncenin gücünü şiirin yalın diliyle dillendirmesi” demek pek yanlış olmasa gerek.

Teknik ve Dönüş - Özdeşlik ve Ayrım tam da bu noktada felsefedeki, özellikle de Heidegger'deki şiire biraz daha sokulmak isteyenlere sesleniyor.

Teknik ve Dönüş - Özdeşlik ve Ayrım / Martin Heidegger / Pharmakon Kitap / 126 s.