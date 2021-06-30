'Varlık Barışı'nın süresi uzatıldı: "Türkiye vergi kaçıranların cenneti oldu"
CHP'nin Antalya Milletvekili Cavit Arı ve İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, 'Varlık Barışı'nın uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararına tepki gösterdi. Hamzaçebi, "Türkiye vergi kaçıranlar için tam bir cennet oldu" dedi.
Varlık Barışı uygulamasından yararlanma süresi 6 ay uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararla yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesine ilişkin süre 6 ay uzatıldı. Söz konusu süre bugün dolacaktı. Belirlenen tarihe kadar varlıklarını bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek.
Söz konusu karar sosyal medya hesabından tepki gösteren CHP'li vekiller, vergi kaçırmanın önünün açıldığını vurguladı.
Cavit Arı paylaşımında şunları belirtti:
"Bugün son günü olan varlık barışının süresi sermayenin sesine kulak verilerek yıl sonuna kadar uzatıldı. Ancak bugün, Kısa Çalışma Ödeneği ile Nakdi Ücret Desteği’nin de son günü. Aynı duyarlılık milyonlarca emekçinin sesine kulak verilerek de gösterilecek mi? Bekliyoruz… "
Akif Hamzaçebi yaptığı açıklamada vergi kaçırmaya dikkat çekti. Hamzaçebi şunları söyledi:
" 'Varlık Barışı'ndan yararlanmak için bugün sona eren başvuru süresi 6 ay daha uzatıldı. Türkiye, vergi kaçıranlar için tam bir cennet oldu. Vergi kaçırmanın teşvik edildiği ülke: Türkiye. İmkansız ya, bir kere de vergisini düzenli ödeyenleri ödüllendirin de görelim. "
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