Varlık Fonu bonolarıyla ilgili yeni düzenleme

31 Aralık 2020 Perşembe, 09:22

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ ve Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) ihraç ettiği borçlanma araçları, aracı kurumlar tarafından repo ve ters repo işlemlerine konu edilebilecek finansal araçlar arasına eklendi.

Aracı kurumlar tarafından yapılacak repo ve ters repo işlemlerine ilişkin esaslar hakkında tebliğde değişiklikler yapan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğin, aracı kurumlar tarafından repo ve ters repo işlemlerine konu edilebilecek finansal araçları belirleyen 6. maddesi fıkralarında yapılan değişikliğe göre, söz konusu finansal araçlar arasına, gayrimenkul sertifikaları, projeye dayalı menkul kıymetler, serbest fonlar hariç olmak üzere yatırım fonlarının katılma payları, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve kurum ve kuruluşları ile Merkez Bankası'nın üyesi veya ortağı olduğu uluslararası kuruluş niteliğindeki yabancı kuruluşlarca ihraç edilmiş borçlanma araçları, kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, projeye dayalı menkul kıymetler, varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler ve ipotek teminatlı menkul kıymetler de eklendi.