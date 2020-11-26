Varlık Fonu Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk payını Katar’a sattı
Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA), Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk payının QIA'ya devri için mutabakat anlaşması imzaladı.
TVF’den yapılan yazılı açıklamada, “TVF CEO'su Zafer Sönmez ile QIA CEO'su Mansoor bin Ebrahim Al-Mahmoud tarafından bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen bir törenle imzalanan anlaşma, Borsa İstanbul'un yönetişimi için iki kurumun gelecekte yapabileceği işbirliğini de kapsıyor” denildi.
VARLIK FONUNUN PAYI YÜZDE 80,6’YA GERİLEYECEK
TVF, hâlihazırda yüzde 90,6'lık payıyla Borsa İstanbul'un en büyük pay sahibi konumunda bulunuyor. Katar Devleti'nin yatırım fonu olan QIA'ya devredilecek paylardan sonra TVF, Borsa İstanbul'un yüzde 80,6'lık payını elinde bulundurmaya devam edecek.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Borsa İstanbul’da 2015’te aldığı yüzde 10’luk payı, ABD’de İran yaptırımlarını delmek suçlamasıyla yargılanıp ceza alan Hakan Atilla’nın Borsa İstanbul başkanı olarak atanması sonrasında TVF’ye satmıştı.
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