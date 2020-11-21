Varlık Fonu’na 2017’de 3.3 milyar kârla devredildi, 2019 zararı 5.6 milyar TL: Botaş denetimden kaçırılıyor

21 Kasım 2020 Cumartesi, 02:00

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görüşmeleri devam eden Elektrik Piyasası Yasa Teklifi ile BOTAŞ’ın doğalgaz alım ihaleleri, Kamu İhale Yasası kapsamı dışına çıkarılıyor. CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan da “Tüm BOTAŞ ihaleleri kamu denetiminden kaçırılıyor. Varlık Fonu’na devredildiğinden beri zarar eden BOTAŞ, AKP iktidarı sayesinde çöküşün eşiğine geldi” dedi.

Kamu İhale Yasası’nın 3. maddesinde bazı kamu kurum ve kuruluşlarının belli bir parasal limitin altındaki mal ve hizmet alımları kapsam dışında tutuluyor. Meclis’te görüşmeleri devam eden “Elektrik Piyasası Yasa Teklifi’yle BOTAŞ ve bağlı ortaklıkları ile yurtdışında kurdukları şirketler için bu parasal limit uygulanmayacak. Böylece BOTAŞ’ın alımları Kamu İhale Yasası kapsamı dışına çıkarılmış olacak.

AKP’nin 2017’de Varlık Fonu’na devrettiği BOTAŞ, o tarihten bu yana zarar ediyor. 2017’de 3.3 milyar lira kâr eden BOTAŞ, 2018’i 2.4 milyar lira zararla kapattı. 2019’da ise zarar hızla artarak 5.6 milyar liraya yükseldi. İktidara göre artan zarar “yüksek finansman giderlerinden” kaynaklandı.

BORCU DA KATLANDI

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, teklif ile yeni bir doğalgaz piyasası yaratıldığına dikkat çekerek “Yapılmak istenilen değişiklik BOTAŞ’ın tabutuna çakılan son çividir” dedi ve şöyle devam etti:

“1974’te kurulan ve yakın tarihe kadar en kârlı KİT’lerden biri olan BOTAŞ, AKP sayesinde çöküşün eşiğine geldi. Kullandığımız doğalgaza 2018-2019 arası yüzde 64 zam gelmiş olmasına rağmen sadece zarar değil, borç da katlandı. Varlık Fonu’na devredilmeden önce sadece 10.2 milyar TL borcu olan BOTAŞ’ın, 2019 itibarıyla borcu 45 milyar seviyesini aşmış durumda. Kurum ölüm döşeğinde.”

Avrupa ülkeleri 1000 metreküp doğalgaza 120 dolar öderken Türkiye’nin iki katını ödemek zorunda kaldığına dikkat çeken Tarhan, “Faturalar vatandaşın cebini yakıyor. Bu başarısızlığın mimarları şimdi ihale kanunundan da kurtulmak istiyor. Bu yetki ile BOTAŞ Türkiye’yi on milyarlarca dolar zarara uğratacak sözleşmeler yapabilecek” dedi.