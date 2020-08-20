Varlık Özmenek yaşamını yitirdi

20 Ağustos 2020 Perşembe, 09:44

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Varlık Özmenek'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

ÇGD açıklamasında Özmenek'in vefatı Bir süredir Ankara'da tedavi görmekte olan, 1980-1984 dönemi Genel Yönetim Kurulu üyemiz, meslek büyüğümüz, abimiz Varlık Özmenek hayatını kaybetti. Ailesine, yakınlarına, ÇGD camiasına, dostlarına başsağlığı diliyoruz." ifadeleriyle duyuruldu.

Varlık Özmenek 1943 yılında Eskişehirde doğdu.Babasının Köy Enstitüleri'nin kurucularından olması nedeniyle Köy Enstitüleri'nde eğitim gören Özmenek Gazeteciliğe başladığı aynı yıl olan 1963'de Türkiye İşçi Partisi'ne üye oldu. Özmenek aynı anda 32 ayrı sivil toplum kuruluşunda çalışmalar yürüttü.

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

Yenigün,Yeni Ortam,Hürriyet,Politika,Vatan,Görev,Dünya,Şenola,Aydınlık, Demokrasi, Ülkede Gündem, İmece, 7 Gün, Yürüyüş, Adımlar, İlke(Hollanda) Bilim ve Sanat, İSTA, THA, ANKA, TRT, WDR (Almanya), NOS, NPS(Hollanda), Sweden Radio TV (İsveç) Danimarka, Norveç, Belçika, SFB (Berlin Radyoları Türkçe Redaksiyonları) Radyo Mozaik

Sürekli basın kartı sahibi olan Özmenek Çağdaş Gazeteciler Derneği 1979 Yılın Gazetecisi, 1998 Çağdaş Gazeteciler Derneği Mustafa Ekmekçi Emek Ödülü, Medya Radyo Televizyon Gazeteciler Sendikası 2000 yılı İletişim Özgürlüğü Ödülü, 2016 İLEV Meslekte 50 Yıl Ödülü gibi ödüllere layık görülmüştü.