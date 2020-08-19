Vatan Partisi'nde tacize uğrayan kadın: "Yeni görevlerinde başarı dileyerek, onu koruyacaklarını gösterdiler"

19 Ağustos 2020 Çarşamba, 17:55

Aykut Diş hakkındaki taciz iddiasını partinin Ankara İl Örgütü'nün eski üyesi G.P. ortaya atmıştı. G.P.'ye göre Diş, siyasi çalışmalar için partililerle birlikte gittiği G.P.'nin evinden iç çamaşırlarını alıyordu.

"PERİNÇEK TACİZCİYİ KORUDU"

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre G.P., Aykut Diş ile yüzleştiğini ve "Sana karşı duygusal bir yakınlık hissediyorum" yanıtını aldığını ileri sürmüştü. Mağdur G.P. konuyla ilgili partinin yetkili organlarıyla görüşmeler yaptığını ifade etmişti. G.P ayrıca, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'le de konuyla ilgili görüştüğünü belirtmiş ve Perinçek'in kendisine şunları söylediğini iddia etmişti.

Böbrek hastası bir insan nasılsa, bu arkadaşın hastalığını da kabul edelim. Tedavisini yaptıralım. Bu hareket Şule Perinçek'e yapılsa ben aynı tepkiyi verirdim. Bizim insan kazanmamız lazım. Görevinden almayı da doğru bulmuyorum, onu motive edeceğini düşünüyorum.

Vatan Partisi, taciz iddiasıyla ilgili açıklama yapmış ve açıklamada "Kasetler yayarak siyasi partilere nizam verme uygulamalarından hiçbir farkı yok" denilmişti. Aykut Diş ise, konuyla ilgili açıklama yapmamıştı.

PERİNÇEK: BANA SURİYE'Yİ, IRAK'I SORUN

Aykut Diş hakkındaki taciz iddiasının ardından, Independent Türkçe'ye konuşan Doğu Perinçek, şunları söylemişti:

Türkiye'deki operasyonları bilmiyor musunuz? Deniz Baykal'a CHP'ye yapılanları bilmiyor musunuz? Partimiz konuyla ilgili açıklama yaptı. Özel görüşmelerimi konuşacak halim yok. 2 sene evvel olmuş bir olayla ilgili bugün düğmeye basılıyor. 2010'da MHP'ye, CHP'ye kaset operasyonları yapıldı. Sonra Kürt Açılımı oldu. Bana Doğu Akdeniz'i, Suriye'yi, Irak'ı sorun. Türkiye'nin ekonomisini sorun.

PARTİSİNDEN AÇIKLAMA

Ankara İl Yönetimi, Aykut Diş hakkındaki taciz iddiasıyla ilgili toplantı yaptı. Toplantıya, Doğu Perinçek ve Genel Merkez yöneticileri de katıldı. 16 Ağustos'ta 'Görev Değişikliği' başlığıyla yayınlanan genelgede, Aykut Diş'in istifa ettiği belirtilirken, yeni Ankara il başkanının seçildiği de belirtildi. Ankara il örgütü üyelerine gönderilen genelgede, şu ifadeler yer aldı:

"Vatan Partisi Ankara İl Yönetim Kurulu olarak Aykut Diş arkadaşımıza Ankara İl Örgütü'ne verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder ve yeni görevlerde başarılar dileriz."

"TACİZCİYİ KORUYACAKLARINI GÖSTERDİLER"

Aykut Diş'in istifasını değerlendiren taciz mağduru G.P. "Görevden almayarak istifa ettirdiler. Yeni görevlerinde başarı dileyerek, onu koruyacaklarını gösterdiler" diye konuştu.