28 Eylül 2020 Pazartesi, 08:51

Bakan Selçuk, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlara sağlanan desteği tablo halinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlarımıza sağladığımız destek ve yardımlarda 35 Milyar TL‘ye yaklaştık" ifadelerini kullandı.