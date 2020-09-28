'Vatandaşlarımıza sağladığımız destek ve yardımlarda 35 milyar TL‘ye yaklaştık'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlarımıza sağladığımız destek ve yardımlarda 35 Milyar TL‘ye yaklaştık" dedi.

cumhuriyet.com.tr
28 Eylül 2020 Pazartesi, 08:51
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Bakan Selçuk, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlara sağlanan desteği tablo halinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlarımıza sağladığımız destek ve yardımlarda 35 Milyar TL‘ye yaklaştık" ifadelerini kullandı. 


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