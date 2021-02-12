'Vatandaştan intikam alıyor'

12 Şubat 2021 Cuma, 10:52

Merkezi yönetimden yeterli desteği alamadığı için birçok projesini borçlanma yöntemiyle hayata geçiren belediyeleri uyaran AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun da izne tabii olduğunu dile getirdi.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre; Erdoğan, halkın acil sorunlarına çözüm üretmek için borçlanma yoluna giden belediyelere yönelik, “Hazine ve Maliye Bakanlığı, herhangi bir tahvil müsaadesi vermedikten sonra hiçbir belediye borçlanmaya gidemez. Bu sonunda bana gelir, benim de onaylamam gerekir. Ben onamadan bu dış borçlanmayı yapamaz” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞTAN İNTİKAM ALIYOR

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhurbaşkanı’nın belediyelere ilişkin ‘çalışmıyorlar’ iddialarını da hatırlatarak, “Erdoğan, yerel seçimlerde kazanamadığı belediyelerin hizmetlerini itibarsızlaştırmak için yalan ve iftiralara dayanan siyasetine devam ediyor. Bu siyaset anlayışı, aslında oyunu alamadığı vatandaştan intikam almak istediklerini gösteriyor” dedi.

“Erdoğan, iftiralarla yetinmiyor bir de belediyelerimizi dış borçlanma konusunda tehdit etmeye kalkıyor” diyen Torun, belediyelerin borçlanmadan hizmet götürmesinin mevcut bütçelerle mümkün olmadığını kaydetti.

Torun, “Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan bir kişi, işi gücü bırakıp, bir kamu kurumu olan belediyelerin hizmetlerini engellemenin derdine düşer mi? Erdoğan düşüyor. AKP iktidarları, yerel yönetimlere çok büyük zararlar vermiştir. Türkiye’de 3 bin 225 olan belediye sayısı bin 389’a düşürülmüştür. Bin 836 belediyenin kapısına kilit vurulmuştur. Belediyelerin öz gelirleri, yüzde 60’lardan yüzde 40’lara indirilmiştir. Seçim beyannamelerinde belediyelerin yetki ve gelirlerini artıracaklarını vaat eden iktidar, yerel yönetimleri merkezin ‘transfer bütçesine’ yani vesayetine mahkûm etmiştir” ifadelerini kullandı.

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‘BUĞDAY SATARKEN İHRAÇ EDER OLDUK’

Bolu’da kanaat önderleriyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. “Türkiye bir dönem dışarıya buğday satarken neden şimdi ithal ediyor?” diyen Erdoğan, “Bir dönem Orta Doğu’yu besleyen Türkiye, neden şimdi canlı hayvan ve et ithal ediyor? Neden biz Londra’daki bir avuç tefeciye dünyanın faizini ödüyoruz. 1940’lı yıllarda dünyada uçak üreten beş ülke varken ve bunlardan birisi Türkiye iken 2000’li yıllara nasıl geldik? Kendi gemimizi yapıyorduk, neden vazgeçtik?

Neden eğitim sistemimiz iflas etti? Bütün Ortadoğu ve Balkanlarla dosttuk, neden düşman hale geldik? En büyük zenginliğimiz insan kaynağı. Neden gençler umutlarını yurtdışında arıyor?” diye sordu. Esnafı da ziyaret edip sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, “Bir esnaf astronot kelimesine Türkçe isim verilmesi tartışmasını kastederek, “Uzaya kimi gönderiyorlar, uzaya ne ismi arıyorlar. ‘Yoksulluk’ koysunlar uzay ismini. 8 aydır açız” dedi.