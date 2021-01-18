Ve Mesut Özil, Fenerbahçe için İstanbul'da
Arsenal'le olan sözleşmesini fesheden yıldız futbolcu 15 günlük karantinanın ardından Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacak.
Mesut Özil İstanbul'a geldi. Yıldız oyuncu ve ailesini taşıyan özel uçak Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.
Arsenal'le olan sözleşmesini fesheden yıldız futbolcu 15 günlük karantinanın ardından Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacak.
Öte yandan Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu Mesut Özil, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.
32 yaşındaki futbolcunun Twitter ve Instagram hesaplarından yaptığı paylaşımlar yüzbinlerce etkileşim aldı.
Real Madrid'de forma giyen Karim Benzema, eski takım arkadaşı Mesut'un İstanbul'a gelen uçaktan paylaştığı fotoğrafa yorum yaparak, "Haydi kardeşim" ifadesini kullandı.
Arsenal'ın forveti Alexandre Lacazette'in yanı sıra eski kalecisi David Ospina ile Chelseali Antonio Rüdiger de Mesut'a destek veren isimler oldu.
FIFA'nın resmi Twitter hesabı, Mesut'un Fenerbahçe'nin açıklamasını paylaştığı mesajını "retweet" etti.
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