Vedat Milor paylaştı, ortalık karıştı! Laz Böreği Yunanistan'la olay çıkardı
Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, bir takipçisinin Laz Böreği ile ilgili Yunanistan’a yönelik tepkisini soysal medyada paylaştıktan sonra tartışma başladı.
Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, bir takipçisinin Laz Böreği ile ilgili Yunanistan’a yönelik tepkisini soysal medyada paylaştıktan sonra tartışma başladı.
Vedat Milor’a bir takipçisi, Wikipedia’da Laz Böreği ile ilgili Yunanistan’a ait bir tatlı olduğu bilgisi yer aldığının ekran görüntüsünü gönderip “Vedat Bey bu nedir ya böyle komşu olacağına” diye yazdı.
Vedat Milor ise bu tepkiyi sosyal medya hesabından “Maalesef bıçak kemiğe dayanmış. Onu hissediyorsunuz” mesajıyla yayımladı.
İşte o mesaj:
Milor’un mesajına esprili yanıtların yanı sıra çok sert tepkiler de geldi. Yunanistan’a savaş çağrısı yapanlar oldu.
İşte o tepkiler:
Video Haberler
- Kadın sanatçılardan şiddetten korunma kılavuzu
- İstanbul'da dehşet! Mahallede terör estirdiler
- Gergin anlar! Başkan Seçer iddialara tek tek yanıt verdi
- 65 yaş üstü Kadıköy'de denize girdi, yürüyüş yaptı
- Bir kişinin öldüğü bıçaklı kavga kamerada
- 'Mafya babası' tiplemesi sosyal medyada olay oldu
- 4 berberde koronavirüs çıktı, işler düşüşe geçti
- Polise dil döktü, ceza yemekten kurtuldular
- Saatin değiştiğini duyunca büyük şaşkınlık yaşadı
- Maltepe'de kargaların saldırısı hastanelik etti