Vedat Muriç'ten Kosovalı ailelere moral

24 Haziran 2020 Çarşamba, 14:58

Fenerbahçe’nin golcü oyuncusu Vedat Muriç, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde yatan Kosovalı hastalara moral verdi. Tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz pazar günü Kosovalı hastaların hem babalar gününü kutlamak hem de hastalara moral vermek amacıyla video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Pandemi sürecinde Kosovalı hastalarla görüşen Vedat Muriç, “Şu anda pandemiden dolayı yanınızda olamıyorum. Süreç geçtikten sonra sizleri birebir ziyaret etmek istiyorum. Hepinizin babalar günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli oyuncunun bu hareketi, pandemi sürecinde hastaların morallerini yerine getirdi.



