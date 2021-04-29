Vefatının ikinci yıl dönümünde anılan Josef Sural'ın hayatı
Alanyaspor'un iki yıl önce bugün hayatını kaybeden Çek futbolcusu Josef Sural, takım arkadaşları tarafından anıldı.
Aytemiz Alanyaspor'un 29 Nisan 2019 gecesi Kayserispor deplasmanı dönüşü trafik kazasında hayatını kaybeden Çek futbolcusu Josef Sural, ölümünün ikinci yılında unutulmadı.
Çek futbolcu Josef Sural, ölümünün ikinci yılında anıldı. Turuncu-yeşilli takımın taraftarları, sosyal medya üzerinden #JoseficinAlanyaspor etiketiyle paylaşımlar yaptı. Ardından o dönem kulüpte Sergen Yalçın’ın yardımcı antrenörlüğünü yapan şimdiki Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, kaptan Efecan Karaca ve Davidson, Sural'ı paylaşımlarıyla yad etti. Öte yandan 36. haftadaki Gaziantep FK maçında gol atan ve kazada araçta bulunan Steven Caulker, golünü takım arkadaşına armağan etmişti.
JOSEF SURAL KİMDİR?
Josef Sural, 30 Mayıs 1990'da Çek Cumhuriyeti'nin Hustopece kentinde doğdu. Profesyonel futbola 2008'de Zbrovojka Brno'da başlayan Sural, 2011'de Slovan Liberec'e transfer oldu. Slovan Liberec'te 2011-12 Çek Cumhuriyeti Ligi şampiyonluğu yaşayan Sural, 2015-16 sezonu ara transfer döneminde Sparta Prag'a transfer oldu. Çek futbolcu, 2018-19 sezonu ara transfer döneminde ise Süper Lig ekibi Alanyaspor'a transfer oldu.
Alanyaspor'da dokuz maça çıkan ve bir gol atan Sural, 28 Nisan 2019'da Kayserispor ile deplasmanda oynanan maç sonrasında Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano, Papiss Cisse, Welinton ve Isaac Sackey ile birlikte VIP minibüs kiralamıştı. Maç sonrasında verilen iki günlük izin nedeniyle takımdan ayrı dönmeyi tercih eden futbolcular, Alanya'ya doğru yola çıkmıştı. Minibüsün 29 Nisan gecesi 02:30 sularında, Alanya'ya üç kilometre kala, Dimek mevkisinde yoldan çıkarak su kanalına devrilmesi sonucu araçtan fırlayarak ağır yaralanan Sural, kaldırıldığı hastanede iç kanama ve hipotermi sonucu hayatını kaybetmişti. Diğer futbolcular ise kazayı hafif yaralanarak atlatmıştı. Alanyaspor yönetimi, oyuncunun 90 numaralı formasını emekli etmişti.
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