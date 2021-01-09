Vegan olsun bizim olsun

09 Ocak 2021 Cumartesi, 16:03

Zülal Kalkandelen (Yazar, vegan)

İstanbul Cihangir’deki Vegan Dükkân, Türkiye’nin sadece vegan ürün satılan ilk marketi. Kendisi de etik vegan olan Tarkan Aparı, özenli ürün seçimiyle 16 yıldır veganların hayatını kolaylaştırıyor. Bunun ötesinde hayvanlar için aktivizme şahsen de destek veriyor. Dolayısıyla vegan ürünler trend olduğu için bu işe girenlerden farklı bir yeri ve değeri var. Ürün yelpazesi, bitkisel temelli gıda ürünlerinden temizlik maddelerine, vitaminlerden kitaplara kadar oldukça geniş.

Adres: Cihangir, İstanbul

Telefon: 0212 243 23 83

Şevval Sam (Oyuncu)

20 yılı aşkın süredir vejeteryan olan Şevval Sam'ın favori marketi Cihangir'deki Vegan Dükkân. Sam "Dükkanın sahibi gerçek bir vegan olan Tarkan Aparı" diyor. Sam "Ben bu ilkel, etobur, açgözlü sistemin bir parçası olmayacağım. vejetaryenlik benim için ömürlük bir oruç kararıdır. endüstriyelleşmeye karşı başlattığım bireysel bir eylemdir" diyor.

Nevşin Mengü (Gazeteci)

Vegan Bakkal, Vegan Dükkân favorilerim. Genellikle vegan peynirler ve vegan, çevre dostu temizlik malzemeleri satın alıyorum. Genellikle internetten alışveriş yapıyorum, ev teslim. Bir de Bi Nevi Deli aslında restoran ama vegan peynir yoğurt da satıyor. Bi Nevi Deli ve Yeşilcee'nin vegan peynir ve yoğurtlarını alıyorum. Tavsiye ederim.

Vegan Bakkal: Kadıköy, İstanbul

Telefon: 0543 386 35 36

Bi Nevi Deli: Etiler, İstanbul

Telefon: 0 212 358 60 32

Şebnem Turhan (Gazeteci, You Tube'da Basit Vegan adlı kanalında vegan tarifler veriyor)

Limonita Vegan Kasap: Türkiye’nin ilk vegan kasabı. Vegan et, kıyma, rozvif, kasap sucuk, vegan şarküteri ürünlerine ulaşmak mümkün. Kadıköy, 0 537 525 30 70.

Vegan Dükkan: Cihangir’deki Vegan Dükkan’da vegan gıdalardan temizlik ürünlerine kişisel bakımdan besin takviyelerine her vegan ürüne ulaşılabilir. Benim favorilerim ise vegan peynirler.

Vegan Bakkal: Vegan alışverişin kalbi Kadıköy’de. En dikkat çeken ürünleri Türkiye’de ulaşmanın oldukça zor olduğu vegan kedi ve köpek mamaları.

Vegan Dünyası: İnternet mağazasını Beşiktaş’ta açtıkları mağaza ile devam ediyorlar. Kendi üretimleri peynir, soya kıyması, soya küpleri, mayonezleri öne çıkan ürünleri. İstanbul, 0 542 846 28 46.

Maviş’in Bahçesi: Ekolojik vegan bahçe olan ve Bakiye Gürsoy’un genleriyle oynanmamış tohumlarla ürettiklerine ulaşabileceğiniz Facebook ve Instagram’dan siparişlerini verebilirsiniz. Özellikle vegan tarhanası muhteşem.

A101, BIM ve Şok: Bu üç markette mantıdan böreğe, temizlik maddelerinden çikolataya kadar bir çok vegan ürüne ulaşılabiliyor. Özellikle temizlik ürünleri vegan sertifikalı.

Migros, İste Gelsin, Carrefour: İste Gelsin uygulaması vegan sütten falafele birçok alternatif içeriyor. Migros, Carrefour ve İste Gelsin’de büyük markaların vegan sertifikalı ürünlerine süt, peynir, boyoz gibi ulaşmak mümkün.

Rossmann: Vegan sertifikalı kişisel bakım ürünlerinin yanı sıra vegan çikolatalarıyla da öne çıkıyor. Şampuan, krem, duş jeli için tercih edilen bir alternatif.

Eyüp Sabri Tuncer: Türkiye’nin sertifikalı şirketlerindenden. Vegan şampuan, saç kremi, duş jeli, diş macunu gibi kişisel temizlik ürünleri için internetten ve ürünlerinin olduğu bir çok merkezden ulaşılması mümkün.

Yeşil Anne (Moms Green): Deterjan, bulaşık makinesi deterjanı, ev temizlik maddeleri için en iyi adres. İnternet sitesinden veya diğer online uygulamalardan sipariş vermek mümkün. Bulaşık makinesi deterjanını yıllardır kullanıyorum.

Vegan Kayseri Yağlaması

Malzemeler: 4 su bardağı un, 2 su bardağından az ılık su, 1 paket kuru maya, 1 çay kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz

Harç: 4 rendelenmiş domates (veya 1 su bardağı domates püresi), 1 kase soya kıyması (baharatlarla 15 dakika sıcak suda bekletilmiş), 1 yemek kaşığı biber salçası, 4 yeşil biber, 2 kuru soğan, bol baharat kimyon, kara biber, toz kırmızı biber, tuz, pul biber, 4-5 diş sarımsak, 1 çay bardağı zeytinyağı, maydonoz

Yapılışı: Hamuru yoğurup 40 dakika mayalanmaya bırakalım. Harç malzemelerini tavada kavuralım, en son soya kıymasını ekleyelim. Kıvamı biraz sulu olmalı olmadıysa sıcak su ekleyebilirsiniz. Tadına bakın lezzeti yerindeyse kapatalım ağzını biraz kalsın. Hamurları 10 bezeye ayıralım.10 dakika daha bekletelim. Ardından hamurları kahvaltı tabağı kadar açalım ısınmış tavada önlü arkalı pişirelim. Pişen hamurları da kurumaması için sofra bezinin içinde bekletelim. Ardından tabaklama. 5-5 ayıralım hamurları. İlk kat yufka üzerine harç yufka harç olarak üst üste dizelim. Son olarak üzerine maydanoz döküp keyifle yiyelim. Afiyet olsun.

Ebru Arıman (Türkiye Vegan Derneği Kurucu Başkanı)

Vegan Bakkal, Vegan Dükkân, Vegan Dünyası alışveriş yaptığım yerlerden bazıları. Buralardan aldığım şey sıklıkla Nutritional Yeast (besin mayası) oluyor. Bazen B12 vitamini ve D vitamini takviyesi de buralardan alıyorum. Bunun dışında bezelye/soya proteini gibi ürünler için de bu noktalardan sipariş verebiliyorum.

Antalya’da Simply Vegan ve İzmir’de Terra da seçenekler arasında.

Simply vegan: Peynir, yoğurt, tereyağı, sucuk ve döner, mantı, baklava, kombucha, ekolojik ve vegan deterjanlar, kişisel bakım ürünleri bulmak mümkün.

Adres: Muratpaşa, Antalya

Telefon: 0555 725 58 02

İzmir Terra Bakkal: Sahipleri aynı zamanda İzmir Yaşam Vegan Cafe’yi de işletiyor.

Adres: Konak, İzmir

Telefon: 0 542 670 69 23

Dr. Suat Erus (Göğüs cerrahisi uzmanı, vegan)

Vegan Dükkan: Türkiye'nin ilk vegan marketi. Banyo süngerinden temizlik malzemelerine kadar, yeni çıkan abur cuburlardan kitaplara kadar. Genelde peynirlerimizi ve burgerlerimizi buradan alıyoruz.

Vegan Bakkal: Kadıköy-Moda taraflarında büyük bir açığı kapatıyorlar, ürün yelpazesi çok geniş.

Vegan Dünyası: Çevrimiçi bir girişimden gerçek bir markete geçmeleri çok sevindirici. Oturup bir şeyler de atıştırabiliyorsunuz. Bizim vazgeçilmezimiz karamelize soya küpleri.

Yaşam Vegan Kafe: İzmir'de uzun zamandır faaliyet gösteren bir kafe ama kendi yaptıkları ürünleri de satın alabiliyorsunuz.

Terra Bakkal: İzmir'in vegan marketi. Kitaplar dahil, neredeyse tüm ürünleri bulmak mümkün.

Başak Deniz (Avukat, instagram: veganolurken)

Kaju krem peynir

Gerekenler:

• 2,5 - 3 su bardağı çiğ kaju

• 2 yemek kaşığı besin mayası

• 1 diş sarımsak

• Yarım limonun suyu

• Yarım su bardağı su

• Bir tutam karabiber

• Yarım tatlı kaşığı tuz

Kajuyu 4 saat üzerini geçecek kadar sıcak suda beklettim. Dilerseniz akşamdan oda sıcaklığında suya koyup sabaha kadar da bekletebilirsiniz. Kajuları süzüp mutfak robotuna tüm malzemelerle birlikte koydum ve krem haline gelene kadar robottan geçirdim. Atıştırmalık olarak domates çörekotu, biber susam, kabak çekirdeği ve yeşil zeytinle süsleyip servis ettim.