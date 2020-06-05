Vekilliği düşürülen 3 isim tutuklandı

05 Haziran 2020 Cuma, 00:35

CHP'Lİ BERBEROĞLU TUTUKLANDI

Milletvekilliği düşürülen CHP İstanbul eski Milletvekili Enis Berberoğlu, yargılandığı davada 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda milletvekilliği düşürülen ve yargılandığı davada, ’siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklamak’ suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve Yargıtay tarafından cezası onanan CHP İstanbul eski milletvekili Enis Berberoğlu, Bakırköy’deki evinden gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Berberoğlu, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.

Adliyedeki işlemleri tamamlanan Berberoğlu, tutuklanarak Maltepe L Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

HDP'Lİ GÜVEN VE FARİSOĞULLARI TUTUKLANDI

Milletvekilliklerinin düşürülmesinin ardından HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları hakkında savcılık yakalama kararı çıkardı. Farisoğulları Diyarbakır'dan Ankara'ya gelirken gözaltına alındı. Leyla Güven de evinden gözaltına alındı. Ardından iki milletvekili de tutuklandı.

Güven'in Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevi’ne, Farisoğulları'nın da Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildiği öğrenildi.

65 YAŞINA ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NDE GİRDİ

CHP Milletvekili Barış Yarkadaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Enis Berberoğlu'nun morali yerinde olduğunu söyledi;

2- Enis Abi'nin morali yerinde. Ne için tutuklandığını da neden bu kadar acele edildiğini de biliyor. Ve traji komik bir ayrıntı: Enis Abi, şu an itibariyle Çağlayan Adliyesi İnfaz Bürosu'nda 65 yaşına girdi. Kendisini soranlara çok selamı var. Her zamanki soğukkanlısı ile dimdik — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) June 4, 2020